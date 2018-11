Nieuwe datum Feyenoord-VVV bekend: ‘We willen natuurlijk zekerheid’

De competitiewedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo is opnieuw ingepland en wordt gespeeld op donderdag 6 december, zo melden de Rotterdammers maandag via de officiële kanalen. Het duel, dat zondag moest worden gestaakt nadat het licht in De Kuip uitviel, wordt die avond vanaf 20:00 uur in z'n geheel over gespeeld.

Het duel in De Kuip was zondag nog geen minuut oud toen de stadionlampen plots uitvielen. Omdat de problemen niet snel konden worden verholpen, werd de wedstrijd definitief gestaakt door scheidsrechter Bas Nijhuis. Feyenoord is bij monde van algemeen directeur Jan de Jong blij met de snelle vaststelling van de datum.

"Als bespeler van het stadion willen we natuurlijk zekerheid dat dit niet nog eens kan gebeuren", benadrukt De Jong op de clubsite. "Onze supporters en ook die van VVV verdienen overigens een groot compliment voor de wijze waarop zij deze zeer teleurstellende avond hebben ondergaan." Seizoenkaarten en aangekochte kaarten voor deze thuiswedstrijd blijven gewoon geldig.

Supporters die losse kaarten hebben gekocht voor dit duel, maar niet in de gelegenheid zijn om donderdagavond 6 december naar De Kuip te komen, kunnen het geld van hun aangekochte kaarten retour krijgen. Over de procedure hiervoor verwacht Feyenoord binnen enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen geven via de officiële kanalen.

De lampen viel zondag uit wegens een defecte transformator en meerdere relais die het hadden begeven. De onderdelen moeten vervangen worden, wat een paar dagen gaat kosten. Bovendien wordt er een 'back-up' gecreëerd, zodat de stadiondirectie er zeker van is dat het niet nogmaals gebeurd. De volgende wedstrijd in De Kuip is het duel tussen Nederland en Frankrijk op vrijdag 16 november.