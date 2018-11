Carvajal: ‘Lopetegui is de beste trainer met wie ik ooit heb gewerkt’

Dani Carvajal betreurt het ontslag van Julen Lopetegui bij Real Madrid. De rechtsback, die de afgelopen zes officiële wedstrijden miste vanwege een kuitblessure, vindt Lopetegui de beste trainer met wie hij ooit samenwerkte: Carvajal schaalt de voormalig bondscoach van Spanje hoger in dan bijvoorbeeld Zinédine Zidane en Carlo Ancelotti.

Voor zijn blessure was Carvajal een vaste basisklant in het elftal van Lopetegui. Hij maakte hem ook mee als international van Spanje, al werd Lopetegui vlak voor het WK van afgelopen zomer ontslagen. "Hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Helaas ontbrak het beetje geluk dat nodig was om langer door te kunnen gaan bij Real Madrid", vertelt de vleugelverdediger aan TVE.

"Ik was het eens met zijn visie op het voetbal, met de manier waarop hij een groep managede en met de manier waarop hij omging met de individuele spelers", vervolgt Carvajal, die sinds 2013 in het eerste van de Koninklijke speelt. "Dit zei ik al voordat hij bij Real Madrid kwam en ik zal het blijven zeggen, totdat ik een trainer krijg die de dingen nog beter uitvoert dan hij."

Ondertussen zoekt Real Madrid nog altijd naar een opvolger voor Lopetegui. De honneurs worden momenteel waargenomen door Santiago Solari, de trainer van het tweede elftal. In zijn debuutwedstrijd won Real Madrid zaterdag met 2-0 van Real Valladolid. Naar verwachting zit Solari woensdag ook op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen Viktoria Plzen in de Champions League.