‘Van Bommel kan wel uitdelen, maar incasseren daar is ie niet zo goed in’

In Dreamteam stellen (oud-)voetballers het favoriete elftal samen uit alle spelers waarmee ze tijdens hun actieve carrière samenspeelden. Ditmaal is de beurt aan Björn van der Doelen die als middenvelder jarenlang voor PSV speelde en later ook bij onder andere bij FC Twente en NEC actief was. Tegenwoordig is hij zanger en treedt hij op met Björn van der Doelen en de huursoldaten en recentelijk speelde hij de rol van voetbalcoach in de bioscoopfilm Catacombe.

