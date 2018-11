Super League lokt oorlogstaal uit: ‘Ik ga vechten en alles in staat stellen’

Europese topclubs zijn momenteel bezig een zogenaamde Super League op te richten, zo meldde Football Leaks onlangs. In deze competitie, die in 2021 zou starten, moeten de zestien grootste clubs van Europa tegen elkaar gaan strijden. De UEFA, de organisator van onder meer de Champions League, zit absoluut niet te wachten op de nieuwe competitie.

Aleksander Ceferin, president van de Europese voetbalbond, laat in gesprek met Kicker weten dat de UEFA er alles aan gaat doen om de komst van de Super League tegen te houden. “Het zou het voetbal wereldwijd beschadigen”, aldus de Sloveense sportbestuurder, die ook wijst op de zogenaamde afkeer van het publiek: "Het zou saai worden."

"Om iedere week Juventus tegen Bayern München te zien is saaier dan, laten we zeggen, Juventus tegen Torino. Er is geen twijfel dat ik ga vechten en alles in staat stel om te strijden tegen een dergelijke competitie. Als we het hebben over een gesloten systeem, kunnen we solidariteit en ontwikkeling in het voetbal wel vergeten. Uiteindelijk zullen de clubs de verliezers zijn.”

De gesprekken over een Super League zouden vanaf 2016 in het geheim zijn gevoerd, met Michael Gerlinger, juridisch directeur van Bayern München, als initiatiefnemer. Met de Super League willen de deelnemende clubs 'meer wedstrijden spelen die ertoe doen', waardoor de financiële verschillen met de rest van Europa groter dan ooit zullen worden.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge ontkent de berichten dat de club aandringt op de realisatie van de Super League. “Ik weet niets over het nieuws over de Super League. We weten er niets van en hebben ook niet deelgenomen aan gesprekken. Dat is absoluut niet het geval voor ons”, benadrukt de 63-jarige Duitser, geciteerd door Kicker.