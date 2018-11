‘Ik lees soms uitspraken van spelers over Oranje en denk dan: hou je klep dicht’

Als het aan Dick Advocaat ligt, komt Timo Letschert weer in beeld bij het Nederlands elftal. De verdediger mocht in maart 2016 al eens ruiken aan het grote werk, toen hij door bondscoach Danny Blind werd opgenomen in de selectie voor wedstrijden tegen Frankrijk en Engeland, maar tot een debuut kwam het nog niet. Na zijn zware kruisbandblessure in oktober 2017 raakte Oranje nog verder uit beeld.

Inmiddels is de 25-jarige Purmerender echter weer fit. Hij miste dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd bij FC Utrecht en gaf zondag nog een assist aan Willem Janssen tijdens de 3-0 overwinning op ADO Den Haag. Letschert zit niet in de voorselectie van Oranje voor de duels met Frankrijk (16 november) en Duitsland (19 november) in de Nations League. Hij lijkt ook nog niet bezig met een rentree bij Oranje.

"Ik lees soms uitspraken van spelers over het Nederlands elftal en denk dan: hou je klep dicht en ga eerst voetballen. Dat doe ik dus zelf ook", legt de huurling van Sassuolo uit in gesprek met De Volkskrant. Zijn trainer Advocaat denkt dat zijn pupil er wel weer aan toe is. Het doet de oefenmeester goed om te zien met hoeveel 'flair' Letschert verdedigt. "Wat mij betreft komt Timo weer in beeld bij het Nederlands elftal."

"Maar hij is soms licht ontvlambaar en moet nog constanter worden", voegt Advocaat daaraan toe. Die woorden passen bij de beschrijving die Letschert van zijn trainer geeft: Advocaat kan volgens de mandekker 'hard en confronterend' zijn. "Voor de wedstrijd tegen ADO sprak hij met mij en gaf dingen aan die volgens hem beter konden. Advocaat probeert je altijd te prikkelen, daarvoor heeft hij zo zijn trucjes. Ik geef toe dat het bij mij ook is gelukt."