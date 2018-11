PSV ziet vaste kracht bij Tottenham wegvallen voor cruciaal CL-duel

PSV neemt het dinsdagavond in Engeland op tegen Tottenham Hotspur en de Londenaren kunnen in het Champions League-duel niet beschikken over Mousa Dembélé. The Spurs melden maandagmiddag via de officiële kanalen dat het meespelen van de 31-jarige Belgische middenvelder uitgesloten is.

Dembélé stond zaterdag in de basis toen Tottenham het opnam tegen Wolverhampton Wanderers, maar na zeven minuten was de wedstrijd alweer voorbij voor de Belgisch international. Dembélé kwam in botsing met een medespeler en greep meteen naar zijn voet. Vervolgens moest de middenvelder door de medische staf van het veld worden geholpen.

Trainer Mauricio Pochettino sprak na afloop van het met 2-3 gewonnen duel de hoop uit dat de blessure niet ernstig zou zijn. “Het was bijzonder pijnlijk. Ik hoop dat het niet zo ernstig is en dat hij er snel weer staat”, aldus de Argentijnse manager. Tottenham meldt maandag dat de situatie van Dembélé in de gaten wordt gehouden.