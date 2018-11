Lofzang voor ‘Trojaan’ Van Dijk: ‘Hij kon het met klasse blijven beroeren’

Liverpool speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Arsenal, waardoor the Reds een kleine tik kregen in de strijd om de landstitel. Virgil van Dijk speelde wederom negentig minuten voor Liverpool en volgens Garth Crooks presteerde de verdediger uitstekend tegen Arsenal. Van Dijk is volgens de oud-aanvaller van onschatbare waarde voor de Engelse topclub.

“Sommige centrale verdedigers zijn goed aan de bal en anderen geven de voorkeur aan oorlogen uitvoeren. Virgil van Dijk kan het beide”, analyseert de voormalig speler van onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur in zijn column voor de BBC. “De Oranje-international vocht als een ware Trojaan tegen Arsenal.”

“Hij kon de bal met klasse blijven beroeren, ondanks de chaos en de druk in die wedstrijd. Dit is een van de redenen waarom Liverpool het zo goed doet. Is Van Dijk nu de beste centrale verdediger in de Premier League? Ik denk van wel”, besluit Crooks, die Van Dijk opneemt in zijn Premier League-elftal van de week, naast verdedigers Wes Morgan en Rob Holding.

Van Dijk speelt sinds januari van dit kalenderjaar voor Liverpool, nadat de Engelse topclub ongeveer tachtig miljoen euro had overgemaakt aan Southampton. In dienst van the Reds kwam Van Dijk tot op heden tot 36 wedstrijden, met een goal en een assist tot gevolg. De 27-jarige stopper ligt nog tot de zomer van 2023 vast op Anfield.