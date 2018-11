De Jong ‘helemaal niet eens’ met kritiek Verbeek: ‘Vatten het te makkelijk op’

Ajax won zaterdagavond van Willem II met 2-0 door treffers van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde speler geeft toe dat het spel tegen de Tilburgers beter had gekund. “Er komt dan zo’n sfeertje over het team te hangen dat het plichtmatig wordt”, analyseert de middenvelder van de Amsterdamse club in gesprek met Ajax Life.

“Dan is er geen beweging meer en de wil om te winnen ontbreekt. Je mag van mij ook meer verwachten. Ik moet meer brengen, het team aansturen. En het tempo omhoog gooien. Dat moet ik doen met mijn mond, maar vooral met de bal”, aldus De Jong, die niet wil beamen dat er sprake is van een gebrek aan spelvreugde.

Gertjan Verbeek opperde onlangs dat hij weinig spelplezier kon detecteren bij Ajax, maar De Jong kan weinig met de woorden van de oefenmeester annex analyticus. Op de vraag of Verbeek gelijk heeft gezien de sobere zege tegen Willem II, antwoordt de international van het Nederlands elftal: “Nee, helemaal niet zelfs.”

“Het probleem is dat je dan denkt: het wordt toch wel 6-0. ik denk dat we het iets te gemakkelijk opvatten. De eerste twintig minuten zie je veel druk, diepgang, lopen zonder bal, veel energie. Dat is spelvreugde. Maar dan wordt het 2-0 en staan we vervolgens net iets minder diep, vragen we minder om de bal, bewegen we minder en schakelen we terug.”