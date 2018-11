Ronaldo mist samenwerking met ‘pitbull’: ‘Ik vind hem fantastisch’

Cristiano Ronaldo speelde bij Manchester United jarenlang samen met Wayne Rooney en de aanvaller van Juventus heeft veel van de Engelse spits geleerd. Rooney, tegenwoordig actief in de Major League Soccer bij DC United, beschikt over een ongekende doorzettingsvermogen, zo stelt de Portugese superster.

“Voor mij is de kracht van Wayne Rooney zijn mentaliteit”, zegt Ronaldo bij Goalhanger Films. “Hij stopt nooit, rent altijd en helpt de ploeg. Hij is een fantastische teamspeler en maakt altijd doelpunten. Belangrijke doelpunten ook. Ik vind hem fantastisch”, aldus Ronaldo, die erkent dat Rooney veel bewondering genoot in Engeland.

“Hij was hét kind van Engeland. Iedereen hield van hem. Ik noemde hem in gesprek met mijn vrienden altijd 'pitbull'. Als hij eerder de bal verloor, was hij zo krachtig om het weer terug te veroveren. Een hele sterke gast. Wat kan ik zeggen? Ik mis het samenspelen met hem. Wie weet wat de toekomst brengt. Misschien spelen we op een dag weer samen.”

“Zijn schoten waren ook ongelooflijk hard. Hij scoorde zoveel”, besluit Ronaldo, die afgelopen zomer Real Madrid inruilde voor een dienstverband bij Juventus. Ronaldo ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in Turijn. Rooney verliet afgelopen juli Everton om zich aan te sluiten bij DC United, waar hij over een contract tot 2021 beschikt.