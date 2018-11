‘Robben voert met ander drietal oppositie tegen Kovac’

Mats Hummels, Thomas Müller, Franck Ribéry en Arjen Robben voeren volgens Kicker intern verzet tegen Niko Kovac bij Bayern München. De vier routiniers zijn niet blij met keuzes van de trainer, die een stroeve start kent in zijn eerste maanden in München. Met name het vele rouleren zou bij Hummels, Müller, Ribéry en Robben in het verkeerde keelgat schieten.

De Nederlander baalt ervan dat hij vaak voortijdig naar de kant wordt gehaald. Van zijn dertien competitieduels maakt hij er dit seizoen maar vijf af. Bij Hummels, Müller en Ribéry zijn de belangrijkste klachten van tactische aard: Kovac houdt 'koppig' vast aan zijn 4-1-2-2-1-systeem, heeft 'geen Plan B' en lijkt nog op zoek naar zijn ideale opstelling, gezien zijn gewoonte om veel te rouleren. De vrouw van Müller uitte haar onvrede recent al via Instagram en gooide daarmee nog wat olie op het vuur.

Het resultaat van Kovac' keuzes is dat wedstrijdritme ontbreekt bij een aantal spelers. Volgens Kicker is het veelzeggend dat de vier ontevreden sterren zich 'terugtrekken' en weinig wil tonen om de situatie te veranderen. "In het team ontbreekt de hiërarchie en het leiderschap van ervaren spelers, dat noodzakelijk is in tijden van crises." Het sportblad schrijft dat Bayern wel verder wil met Kovac, ook als er in de komende speelronde niet wordt gewonnen van Borussia Dortmund.

Bayern remiseerde zaterdag met 1-1 tegen SC Freiburg. Der Rekordmeister heeft een achterstand van vier punten op Dortmund en zou bij een nederlaag in de uitwedstrijd van komende zaterdag dus een enorme klap incasseren. Woensdag treedt Bayern in de Champions League voor eigen publiek aan tegen AEK Athene. In de poule staat de grootmacht op gelijke hoogte met Ajax.