Kuipers en Makkelie fluiten CL-duels; Ajax komt oude bekende tegen

Scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie ontfermen zich deze week allebei over een wedstrijd in de Champions League. Kuipers is door de UEFA aangewezen voor het duel tussen Napoli en Paris Saint-Germain van dinsdag, terwijl Makkelie woensdag de leiding heeft over Olympique Lyon - TSG Hoffenheim.

Kuipers krijgt in Napels hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De doellijnen worden bewaakt door Dennis Higler en Pol van Boekel, terwijl Charles Schaap optreedt als vierde assistent. Napoli en PSG speelden in de vorige speelronde met 2-2 gelijk. Ze zijn respectievelijk de nummers twee en drie van Groep C; Liverpool gaat in die poule aan kop.

Makkelie, die voor de zevende keer een Champions League-duel fluit, wordt bijgestaan door Mario Diks, Hessel Steegstra, Kevin Blom, Allard Lindhout en vierde official Joost van Zuilen. Hij komt mogelijk meerdere landgenoten tegen op het veld. Memphis Depay zit in de wedstrijdselectie van Lyon, terwijl bij Hoffenheim hetzelfde geldt voor Joshua Brenet en Justin Hoogma.

Ivan Kruzliak heeft dinsdag de leiding over het duel tussen Tottenham Hotspur en PSV. De Slowaak had eerder dit toernooi de leiding over het duel tussen Atlético Madrid en Club Brugge. Ajax krijgt woensdag op bezoek bij Benfica te maken met Gianluca Rocchi, die in het seizoen 2016/17 de leiding had over de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (4-1) in de Europa League. Tijdens de verloren finale tegen Manchester United was hij de vierde official. De Italiaan floot in 2012 Ajax - Manchester United (0-2) en een jaar eerder Anderlecht - Ajax (0-3).