Guardiola maakt excuses voor ‘fashionblunder’: ‘Ik ben echt een ramp’

Nadat Manchester City zondag met 6-1 won van Southampton, ging Josep Guardiola naar het Radisson Hotel in Manchester voor de jaarlijkse awardceremonie van de Football Writers' Association. Als trainer van landskampioen Manchester City kreeg hij een award uitgereikt, maar Guardiola wist niet hoe prestigieus die prijs en het evenement was.

De oefenmeester verscheen in een simpele trui op het podium, terwijl de andere genodigden zich netter hadden gekleed. "Het is een beetje beschamend", zo begon Guardiola zijn speech. "Ik ben echt een ramp. Ik wist niet hoe belangrijk dit evenement is. Iedereen ziet er zo elegant uit en draagt pakken met stropdassen, en dan kom ik hier zo aan. Geloof het of niet, maar dat wist ik echt niet. De volgende keer, als we althans weer kampioen worden, dan kleed ik me gepaster voor dit evenement. Het spijt me enorm."

Verder sprak Guardiola zijn genoegen uit om in Engeland werkzaam te zijn. Voor de Spanjaard is een droom uitgekomen, gaf hij aan. "Ik heb het geluk om hier in jullie land te mogen zijn. Het is een droom die ik al koester sinds ik een jochie was. Als jonge trainer wilde ik hier al graag komen werken. Deze award wil ik delen met de hele Manchester City-familie. Mensen zeggen vaak: 'Ach, jullie hebben toch zoveel geld'. En dat klopt. Maar ik mag van geluk spreken dat ik ook met deze mensen kan werken."

"Ik ken een schrijver uit Spanje, die altijd tegen me zegt hoeveel geluk ik heb. 'Over alles wat jullie doen, wordt geschreven. Ik zou willen dat mensen over mijn boeken zouden schrijven', zegt hij dan", vervolgde Guardiola. "Dat maakt het voetbal zo bijzonder. De media steunen ons daarin. Geniet van deze avond; ik ben moe en ik ga er weer vandoor. Het spijt me, maar woensdag spelen we weer een wedstrijd. Hopelijk zie ik jullie volgend jaar weer. " Woensdag neemt Manchester City het op tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.