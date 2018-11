‘Het is een jongen van Ajax, daar verwacht je toch iets meer van’

FC Groningen boekte vrijdagavond op bezoek bij Excelsior zijn tweede zege van het seizoen. Door doelpunten van Mimoun Mahi, Ritsu Doan, Mateo Cassierra en Jannik Pohl werd in Kralingen met 2-4 gewonnen. Volgens Joop Gall kan Cassierra echter nog een stuk beter dan hij nu laat zien, zo vertelt hij bij RTV Noord.

“Het is een jongen van Ajax, daar verwacht je toch iets meer van. Wat hij nu laat zien, is gewoon veel te weinig. Ik ben heel blij dat hij gescoord heeft. Een goede Cassierra naast Mahi, dat zou het ideaalplaatje zijn. Maar zijn afwerkniveau is momenteel beneden peil”, aldus Gall, die in vervoering werd gebracht door de treffer van Ritsu Doan tegen Excelsior. “Als Messi dit doet, gaat het de wereld over. Het is van topniveau, de aanname zeker. Ik hoop dat hij daarmee doorgaat.”

“Als Mahi niet goed in de wedstrijd zit, zie je vaak dat ook het team niet lekker in de wedstrijd zit”, vervolgt de voormalig trainer van onder meer BV Veendam, Go Ahead Eagles en FC Emmen. “Tegen PSV zag ik al dingen waarvan ik zei: 'dit smaakt naar meer'. Ik heb ook wedstrijden gezien waarvan ik dacht: daar kan wel wat meer energie in gestoken worden. Nu win je meer duels en wordt er ook meer afgedwongen. Zo simpel is het.”

Gall is tevens te spreken over de werklust van Pohl, die tegen Excelsior zijn eerste treffer voor FC Groningen maakte. “In de techniek is het allemaal wat stroef, maar hij werkt zich het schompes. Cassierra en Pohl maakten beiden een goal, dat is goed voor het vertrouwen van de rest. Hier moeten we op voortborduren, dat we weer wat leuke wedstrijden krijgen.”