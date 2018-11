‘Het is moeilijk om een gat van dertig punten in zes maanden te dichten’

Chelsea won zondag met 3-1 van Crystal Palace en is daardoor dit seizoen nog altijd zonder nederlaag in de Premier League. The Blues bezetten momenteel de tweede plaats, met twee punten achterstand op koploper Manchester City. Desondanks is manager Maurizio Sarri er niet van overtuigd dat zijn ploeg een gooi naar de landstitel gaat doen.

“Toen ik hier begon, wisten we heel goed dat er een gat was. Afgelopen seizoen was dat gat dertig punten. Op dit moment moeten we ervoor zorgen dat het grootste deel van dit gat gedicht wordt. Maar het is moeilijk om een gat van dertig punten in zes maanden te dichten. Ik ben heel trots om coach van dit team te kunnen zijn”, tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Sarri. Hij is de eerste manager in 24 jaar die ongeslagen blijft in zijn eerste elf Premier League-wedstrijden.

“Dat record is neergezet door het team, niet door mij. Ik heb geluk gehad, want ik heb hele goede spelers en zij zijn in staat geweest om een aantal keer op rij te winnen”, stelt de Italiaan. Volgens Ruud Gullit is de rol van Álvaro Morata bij Chelsea belangrijk. “Veel mensen zeggen dat Chelsea geen spits van wereldklasse heeft, maar die hebben ze wél. Hun manier van spelen maakt het alleen lastig voor een centrumspits, dat is de reden dat hij nog niet zijn draai heeft weten te vinden.”

“Je ziet dat Morata tot leven komt als de bal in het strafschopgebied komt. Maar de aanval van Chelsea onder Sarri speelt niet op die manier. De intentie is altijd om door het midden aan te vallen”, analyseert Gullit bij de BBC. “De vleugelaanvallers, Pedro, Willian en Eden Hazard, houden de bal liever bij zich en Morata weet dan niet wat hij moet doen. In dat geval is er voor hem geen ruimte meer.”