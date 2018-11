Courtois lovend: ‘Hopelijk besteedt hij niet te veel aandacht aan de pers’

Thibaut Courtois maakte afgelopen zomer de overstap van Chelsea naar Real Madrid. In zijn eerste maanden is de Koninklijke nog niet al te succesvol, wat heeft geleid tot het ontslag van trainer Julen Lopetegui. Roberto Martínez, de huidige bondscoach van België, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lopetegui, maar Courtois denkt dat hij wel goed zit bij de Rode Duivels.

“Het is niet aan mij om daarover een uitspraak te doen. We trainen heel goed met Santiago Solari (interim-trainer, red.) en zijn blij met deze coach. Martínez is dan weer een erg goede trainer voor België, en ik denk dat hij daar ook wel gelukkig is”, zegt Courtois in gesprek met AS. “Voetbal heeft veel te maken met vertrouwen. We spelen vaak tegen teams die verdedigend goed staan. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden en we moeten er alles aan doen om ons spelniveau de hoogte in te jagen.”

“Het was belangrijk om tegen Valladolid te winnen om met een schone lei te beginnen. En dat de fans fluiten is logisch. Iedereen weet waar we staan in de rangschikking, namelijk op een plek die niet past bij Real Madrid”, vervolgt de Belgische sluitpost, die zijn plaats in het elftal moet delen met Keylor Navas. “Die rotatie met Navas deert me niet. Ook bij Chelsea was er soms een beurtrol met Petr Cech. Als Navas speelt, steun ik hem.”

Courtois is onder de indruk van Vinícius Júnior. “Hij is een jongen met veel enthousiasme en werkijver. Talent heeft hij hoe dan ook, hopelijk besteedt hij niet te veel aandacht aan de pers. Net als iedereen moet hij zichzelf uitdagen en goed luisteren naar de coaches. Maar dribbelen, snelheid, een verdediger passeren: hij kan het allemaal. Hij zorgt toch voor wat revolutie in ons spel. Vinícius kan ons nog veel plezier bezorgen, maar hij moet de voetjes op de grond houden.”