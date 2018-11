‘Hij lulde nog erger uit zijn nek dan de trainer van Ajax’

PSV won zaterdagavond met 1-0 van Vitesse, dat 75 minuten met tien man speelde na een rode kaart voor Danilho Doekhi. Trainer Mark van Bommel zei na afloop dat het moeilijk is om in een overtalsituatie te spelen. Hugo Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij vindt dat Van Bommel uit zijn nek kletste.

“De koploper wist tegen tien man van Vitesse amper een kans te creëren. De trainer prees het geduld en de discipline van zijn spelers. Hij lulde nog erger uit zijn nek dan de trainer van Ajax door te zeggen dat zijn ploeg het tegen tien man lastiger had dan tegen elf spelers van Vitesse. Ik wachtte op een correctie van een speler. Maar Luuk de Jong zei: We hebben de juiste reactie gegeven”, stelt Borst, die denkt dat PSV komende week onderuit gaat tegen Tottenham Hotspur.

“Ajax walste in de eerste helft over een grieperig Willem II heen, maar in de tweede helft leek het voetbal van Ziyech & co nergens op. De trainer kletste na afloop een beetje slap uit zijn nek, maar werd gelukkig gecorrigeerd door twee belangrijke spelers”, vervolgt de columnist. Borst bestempelt de uitspraken van Frenkie de Jong en Dusan Tadic als ‘zalige zelfkritiek. “De Jong vond het superslecht, we deden maar wat, en als we zo spelen worden we nooit kampioen.”

“Tadic zei: Wij zijn een goed team als iedereen voor elkaar speelt. Maar als iedereen voor zichzelf speelt, zijn wij heel slecht. Zo worden we geen serieus team”, aldus Borst, die ook nog ingaat op de uitgevallen lichtmasten tijdens Feyenoord - VVV-Venlo. “De supporters ontstaken lichtjes. De Kuip is het sfeervolste stadion van Nederland, een monument dat, net als de selectie, aan een grondige renovatie toe is.”