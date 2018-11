‘Met zijn idiote vrijpleiterij frustreert Van Egmond de Eredivisie’

Frenkie de Jong toonde zich na het duel tussen Ajax en Willem II (2-0) behoorlijk kritisch over het spel van de Amsterdammers. De middenvelder zei onder meer dat Ajax ‘op deze manier nooit kampioen zou worden’. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat verschillende mensen in de Eredivisie een voorbeeld aan De Jong kunnen nemen.

Driessen haalt Mark van Bommel, Erik ten Hag en Giovanni van Bronckhorst aan als voorbeelden. “Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond spant de kroon qua volksverlakkerij. Bij FOX praat hij wekelijks grove arbitrale blunders goed onder het mom van ’discutabel is acceptabel’. Zijn toneelstukje over de fouten van Danny Makkelie sloeg alles en stond bol van politiek”, doelt Driessen op het besluit van Danny Makkelie om tijdens NAC Breda - Heracles Almelo geen rode kaarten uit te delen aan Mo Osman en Anouar Kali. “De VAR durfde opper-VAR Makkelie niet op zijn flaters te wijzen.”

“Wat deed Van Egmond? Hij wrong zich in allerlei bochten om Makkelie vrij te pleiten. En waarom? De KNVB beschouwt Makkelie internationaal als de natuurlijke erfgenaam van Björn Kuipers, die niet langer in aanmerking komt voor EK’s en WK’s”, vervolgt hij. Driessen wijst op het feit dat Makkelie bij de beste videoscheidsrechters ter wereld hoort. “Voor Makkelie’s imago zou het desastreus zijn als er discussie over hem komt in eigen land. Zoiets wordt internationaal opgepikt als hij in het buitenland wordt aangesteld of daar dezelfde misstappen maakt als in de Eredivisie.”

“Met zijn idiote vrijpleiterij frustreert Van Egmond de Eredivisie en neemt hij het publiek en zijn eigen scheidsrechterskorps in de maling. Als je als baas geen onderscheid kunt maken tussen wel of geen rood en politiek bedrijft, dan zal je de arbitrage nooit naar een hoger niveau kunnen tillen. Het povere scheidsrechterskorps is het allesbepalende onderliggende probleem. Met zijn gedrag ondermijnt Van Egmond tevens de geloofwaardigheid van televisiebeelden als meest objectieve hulpmiddel”, besluit Driessen zijn relaas.