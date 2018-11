‘Als PSV zo blijft presteren zou ik als ik hem was lekker blijven’

Luuk de Jong bewees zaterdag maar weer eens zijn waarde voor PSV. De aanvoerder van de Eindhovenaren maakte tegen Vitesse het enige doelpunt van de avond. Het was alweer het 75ste Eredivisie-doelpunt voor de spits in het shirt van PSV en daarmee komt hij de top tien binnen en staat hij op hetzelfde aantal treffers als oud-spits Jan Vennegoor of Hesslink. “De jongens om hem heen voelen ook dat hij ’het’ weer heeft”, zegt oud-speler Harry Lubse in De Telegraaf.

De Jong kende vorig seizoen een moeizame periode, waarin hij 1342 minuten geen doelpunt wist te maken. Hij verloor zelfs zijn basisplaats onder Phillip Cocu. De Jong kwam er weer bovenop en dit seizoen is hij met negen doelpunten de voorlopige topscorer van de Eredivisie. “Momenteel zien we weer de Luuk de Jong zoals we hem kennen. Een uitstekende spits die minimaal twintig goals per seizoen maakt. Het is knap hoe hij zich na een moeizame periode heeft teruggevochten”, aldus de oud-speler van PSV.

Volgens Lubse is De Jong een ‘echte targetman’. Hij prijst de kopsterke spits voor de manier waarop hij de duels aangaat. “Door zijn timing weet hij bijna alle luchtduels te winnen en negen van de tien keer bezorgt hij de bal vervolgens bij een medespeler”, vertelt hij. “Hij is een duidelijk aanspeelpunt, die voor rust zorgt in de voorhoede. Ik denk dat jongens als Hirving Lozano en Steven Bergwijn - maar ook de middenvelders - daar beter door gaan spelen.”

De Jong speelde in het verleden voor Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. Zijn periode in het buitenland werd geen succes, maar desondanks heeft de aanvaller er nooit een geheim van gemaakt dat hij open staat voor een nieuw buitenlands avontuur. “Hij is 28 en zou misschien nog één keer een stap kunnen maken. Maar als PSV zo blijft presteren en ook Europees actief is, zou ik als ik hem was lekker blijven. Hij weet hoe het eraan toegaat in het buitenland en dat is niet altijd even goed gegaan.”