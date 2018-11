Gestopte Van der Vaart ambieert trainersloopbaan: ‘Het is nog heel pril’

Rafael van der Vaart maakte zondagavond wereldkundig dat hij per direct een punt zet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De 109-voudig international blijft voorlopig in Denemarken, waar hij voor Esbjerg fB speelde en zijn vriendin Estavana Polman handbalt, maar zegt in gesprek met Voetbal International ook zijn trainerspapieren te willen gaan halen.

“Zolang Estavana in Denemarken speelt, blijven we hier. Haar contract loopt aan het eind van dit seizoen af, we zullen zien zien hoe het daarna verder gaat. Zelf blijf ik mijn werk als tv-analyticus doen. Dat bevalt goed”, stelt Van der Vaart. “En ik wil mijn trainersdiploma gaan halen. Daar heb ik nog niet met de KNVB over gesproken, maar hopelijk gaan we dat binnenkort een keer doen. Het voetbal blijft natuurlijk trekken en ik denk dat ik ook als trainer genoeg te bieden heb.”

“Het is nog heel pril allemaal, dus welke rol het beste bij me past, moet ik nog ontdekken. Maar welke functie het ook gaat worden, het werken in de top is het mooiste. Als voetballer heb ik dat al mogen ervaren. Dan is het een uitdaging dat ook in een andere rol te gaan bereiken”, vervolgt de oud-middenvelder. Hij denkt dat zijn ervaring goed van pas kan komen in het trainersvak.

“Ik besef dat bij het trainerschap nog veel meer komt kijken, maar kennis van het spel op het hoogste niveau heb ik alvast. De andere aspecten wil ik graag leren. Hopelijk is er een plekje op de trainersopleiding”, aldus Van der Vaart, die komende tijd blijft meetrainen bij Esbjerg. “Maar dan zonder het echte móéten erachter. Gewoon lekker aftrainen en met die bal in de weer blijven. Dat blijft het allermooiste wat er is.”