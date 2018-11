Ajax-achtergrond ‘ligt gevoelig’: ‘Op mijn telefoon krijg ik dingen toegewenst’

Indy Groothuizen ging zondagmiddag enorm de fout in tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. De doelman van ADO Den Haag verwerkte een terugspeelbal verkeerd, waarna Cyriel Dessers eenvoudig de 1-0 kon maken. Na afloop stak Groothuizen hand in eigen boezem en bood hij zijn verontschuldigingen aan. Dat was voor sommige supporters niet genoeg, want zijn telefoon stond volgens De Telegraaf vol met de meest verschrikkelijke verwensingen.

Wat voor berichten Groothuizen precies heeft ontvangen, wilde hij niet laten weten. “Ik kan alleen maar alles voor de club geven. Ik weet dat mijn achtergrond meespeelt. Ze weten dat ik van Ajax kom, dat ligt gevoelig en dat realiseer ik me heel goed”, aldus de 22-jarige doelman, die werd opgeleid door Ajax. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de aanhang van ADO Den Haag het gemund heeft op een eigen speler. Vorige week moest trainer Alfons Groenendijk het nog opnemen voor ex-Ajacied Sheraldo Becker.

“Op mijn telefoon krijg ik alweer dingen toegewenst”, aldus Groothuizen, die zondagmiddag de supporters vanaf de tribunes de naam van Robert Zwinkels hoorde scanderen. “Het is niet leuk, maar hun goed recht. Ik zal nooit opgeven en hopelijk laten zien wat ik waard ben. Ik heb geen zin om te klagen over het publiek, want ik ben de schlemiel en die verantwoordelijkheid neem ik op me. Ik kan iedereen verzekeren dat ik het meest baal van wat hier is gebeurd.”