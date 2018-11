Ajax beloont De Ligt met nieuwe aanbieding: ‘We zijn op de goede weg’

Ajax gaat aanvoerder Matthijs de Ligt financieel belonen voor zijn stormachtige ontwikkeling. Volgens De Telegraaf kan de centrumverdediger een salarisverhoging tegemoet zien, waardoor het financiële gat tussen hem en de grootverdieners Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Daley Blind verkleind wordt.

“Ik heb heel goede gesprekken met Ajax gevoerd en we zijn op de goede weg om mijn contract op te waarderen”, bevestigt De Ligt desgevraagd tegenover het dagblad. Barry Hulshoff, belangenbehartiger van de Oranje-international, gaf in een eerder stadium al aan in gesprek te willen met Ajax om het salaris van zijn cliënt op te krikken. “Een opwaardering houdt in dat je er geld bij krijgt. Het is een signaal van Ajax naar mij toe. De relatie is goed”, aldus De Ligt.

In de zomer van vorig jaar zette De Ligt voor het laatst zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. Hij verlengde destijds zijn in medio 2019 aflopende contract tot de zomer van 2021. De contractduur van zijn nieuwe overeenkomst blijft naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde. “De intentie is om alleen op te waarderen. Maar dat is nog niet helemaal zeker”, aldus De Ligt, die in totaal elf keer uitkwam voor het Nederlands elftal.