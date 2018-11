AC Milan komt na rood Nuytinck bovendrijven in krankzinnige slotfase

AC Milan heeft het uitduel met Udinese zondagavond op spectaculaire wijze weten te winnen. Het elftal van trainer Gennaro Gattuso leek in Udine af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar nadat Bram Nuytinck in minuut 95 met rood van het veld werd gestuurd, schoot Alessio Romagnoli Milan toch nog naar drie punten: 0-1. Behalve Nuytinck waren ook William Troost-Ekong en Hidde ter Avest van de partij bij Udinese. Milan komt door de zege na 11 speelrondes op 21 punten en staat daarmee vierde op de ranglijst.

Milan had het lastig tegen Udinese, waar Troost-Ekong en Ter Avest aan de aftrap verschenen en Nuytinck op de reservebak zat. De ploeg van Gattuso werd in het eerste kwart van de wedstrijd flink onder druk gezet door i Zebrette en ontsnapte meermaals aan een achterstand. De grootste kans in de eerste helft was na twintig minuten nota bene voor Ter Avest: de vleugelverdediger dook na een voorzet van Kevin Lasagna gevaarlijk op voor het doel van Gianluigi Donnarumma, maar schoot vervolgens voorlangs.

Het bezoek uit Milaan was in de openingsfase niet verder gekomen dan een gevaarlijk schot van Suso en moest na ruim een half uur voetballen een bittere pil slikken, doordat aanvalsleider Gonzalo Higuaín zich moest laten vervangen met een rugblessure. Milan maakte in het eerste bedrijf in aanvallend opzicht een machteloze indruk, maar kreeg op slag van rust via Patrick Cutrone nog wel een uitstekende mogelijkheid. Het schot van de talentvolle aanvaller werd echter stijlvol uit de hoek gedoken door Juan Musso.

Na de onderbreking bleef de druk van Udinese aanhouden, maar het was Milan dat de eerste serieuze mogelijkheid in de tweede helft kreeg. De voor Higuaín ingevallen Samuel Castillejo beproefde zijn geluk van afstand, maar Musso redde opnieuw knap. Kort erna hielp Suso na goed voorbereidend werk van Castillejo een enorme schietkans om zeep. De thuisploeg leek het laatste halfuur moegestreden, waardoor Milan kansen zag om de zege toch uit het vuur te slepen. Udinese gaf geen krimp en leek verdienstelijk stand te houden, maar diep in blessuretijd wist Milan toch nog te winnen. Invaller Nuytinck ontving een directe rode kaart nadat hij een counter onschadelijk wilde maken, waarna Romagnoli in de zevende minuut van de blessuretijd uitgroeide tot matchwinner.