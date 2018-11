Sarri gaat vergelijking uit de weg: ‘Hij moet het van zijn snelheid hebben’

Álvaro Morata was zondag in de wedstrijd tegen Crystal Palace belangrijk voor Chelsea. De Spaanse spits was goed voor twee doelpunten en had daarmee een groot aandeel in de 3-1 zege die The Blues boekten. Manager Maurizio Sarri is blij voor zijn pupil, die op Stamford Bridge zijn vierde en vijfde competitietreffer dit seizoen liet aantekenen.

"Álvaro heeft zichzelf de afgelopen maanden sterk verbeterd. Zijn vertrouwen is toegenomen, zijn persoonlijkheid is verbeterd en ook in technisch opzicht heeft hij zich verbeterd", is de Italiaanse oefenmeester na afloop complimenteus op een persconferentie. "Hij voelt zijn teamgenoten beter aan, maar fysiek en technisch is hij ook uitstekend onderlegd. Daarom denk ik dat hij zelfs nog beter kan worden."

Sarri benadrukt dat de 26-jarige Morata zich niet blind moet staren op het maken van doelpunten. "Dat moet voor hem slechts een consequentie zijn van zijn spel. Hij moet zich mengen in het spel van de ploeg, zonder daarbij alleen aan doelpunten te denken. Doelpunten zijn vaak een consequentie van goed teamspel" vervolgt de coach. "Mentaal gezien is hij fragiel, maar hij is jong."

Sarri vindt niet dat Morata te vergelijken is met clubicoon Didier Drogba. Laatstgenoemde vormde jarenlang een sterk aanspeelpunt. "Drogba behoorde vijftien jaar lang tot de wereldtop. Morata moet het juist van zijn snelheid hebben. Hij lijkt op de eerste meters misschien niet erg snel, maar over veertig meter is hij dat wel. Hij lijkt niet op Drogba, maar zijn potentieel is groot."