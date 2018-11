Rafael van der Vaart stopt per direct: ‘Het was een geweldige tijd’

Rafael van der Vaart stopt per direct met voetballen. De aanvallende middenvelder heeft dit besluit genomen na een recente blessure die hij opliep tijdens een training bij zijn club Esbjerg fB. Onlangs gaf de 35-jarige Van der Vaart al aan dat hij na dit seizoen zou stoppen met voetballen, maar hij heeft nu besloten om per direct een einde te maken aan zijn loopbaan.

De 109-voudig international kampte dit seizoen met verschillende blessures. Omdat hij maar niet fit raakte en daardoor geen bijdrage kon leveren aan het team, heeft hij de knoop doorgehakt. Van der Vaart geeft aan dat de beslissing hem zwaar valt, maar dat dit wel het juiste besluit is.

“Ik moet nu gewoon stoppen, ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf. “Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn. Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in. Ik kan op dit moment alleen maar dankbaar zijn voor alle jaren dat ik mocht voetballen. Al die spelers, staf, fans van de Arena, het Volksparkstadion, White Hart Lane tot en met het Bernabéu, ik hou er enkel maar warme gevoelens aan over. Het was een geweldige tijd.”

Van der Vaart kwam op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Hij brak door in de hoofdmacht en groeide uit tot aanvoerder. In 2005 werd hij voor ruim vijf miljoen euro verkocht aan Hamburger SV. Later speelde hij voor Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, Midtjylland en tot slot Esbjerg. “Ik heb prijzen mogen winnen en om kampioenschappen gespeeld, zowel met mijn clubs, het Nederlands elftal als individueel. Ik heb in al die jaren met en tegen zoveel geweldige spelers mogen voetballen in de mooiste stadions. Ik had dat vroeger als kleine jongen nooit durven dromen.”

Van der Vaart, die in 2003 de Golden Boy Award won voor grootste talent ter wereld, werd in Nederland twee keer kampioen met Ajax, won in 2002 de KNVB Beker en een jaar later de Johan Cruijff Schaal. Met Real Madrid won hij in 2009 de Spaanse Supercup en vorig seizoen won hij met Midtjylland de Deense landstitel. Met Oranje verloor Van der Vaart in 2010 de WK-finale van Spanje.