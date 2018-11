Perez: ‘Voor hen zijn niet de bedragen ontvangen die Ajax of PSV wel krijgen’

Feyenoord lijkt als het dit seizoen een prijs wil winnen zich te moeten richten op de KNVB Beker. De Rotterdammers werden in augustus al uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League en hebben in de Eredivisie na elf speelrondes een achterstand van dertien punten op koploper PSV, dat wel een wedstrijd meer speelde. Volgens Mario Been en Kenneth Perez zijn de tegenvallende resultaten van Feyenoord het gevolg van het technisch beleid.

Been merkt bij FOX Sports op dat de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst weinig spelers herbergt die een aanzienlijke transferwaarde vertegenwoordigen. "Je zou bij Feyenoord Vilhena nog kunnen verkopen, alleen niet in zijn huidige vorm en helaas niet voor een bedrag dat Ajax voor z'n spelers krijgt, en Jörgensen. Berghuis is ook niet in vorm, maar is wel een speler die nog een stap kan maken. Daar blijft het wel bij."

Volgens de ex-trainer van Feyenoord laat het aankoopbeleid van de club te wensen over. "Voor Sinisterra is toch geld betaald, maar ik heb hem nog nooit zien spelen", vervolgt Been. Jordy Clasie wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Southampton en dat is volgens Been een kwalijke zaak. "We hebben Ayoub, Vilhena, Toornstra, Tapia, jeugdspelers en huren dan een speler van Southampton", verzucht hij. "Als hij het verschil maakt en je tien punten bovenaan staat is dat geen discussie, maar de spelers die je zelf hebt zitten op de bank."

"Feyenoord krijgt geen topbedragen voor spelers", wordt Been aangevuld door collega-analist Perez. "Voor de Kongolo's en de De Vrij's zijn niet de bedragen ontvangen die Ajax of PSV wel krijgen. Ajax heeft voor Davinson Sánchez veertig miljoen gekregen. Het is een behoorlijk verschil." De Deen vindt dat Feyenoord creatiever moet zijn. "Als je minder geld hebt moet je innovatief zijn en andere dingen doen."