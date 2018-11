Guardiola: 'Hij is te jong om hem tussen 's werelds beste te scharen'

Raheem Sterling was zondag een van de uitblinkers aan de kant van Manchester City tegen Southampton. Met twee doelpunten en evenveel assists stond hij aan de basis van de 6-1 overwinning op the Saints. Na afloop was manager Pep Guardiola vol lof over de 23-jarige aanvaller, die zondag in het Etihad Stadium zijn vijftigste goal voor the Citizens maakte.

“Raheem is een topspeler”, aldus Guardiola na afloop tegenover diverse Engelse media. “Maar hij is nog te jong om hem in het rijtje van beste spelers ter wereld te plaatsen. Hij steekt momenteel in een ongekende vorm. Hij is scherp, snel, slim, ambitieus, beslissend en veelzijding.” Guardiola geeft aan dat hij blij is met Sterling, die volgens hem op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan. “Hij heeft vandaag een ongelofelijk optreden laten zien, zowel met als zonder bal.”

“Maar, jonge spelers zoals hij en Leroy Sané, hebben nog veel ruimte voor verbetering”, vervolgt de kritische Guardiola. “Ze lijden soms veel te simpel balverlies. In de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur gaf hij al vroeg in de wedstrijd een assist, maar verloor hij daarna een paar keer de bal. Maar nogmaals, hij heeft een ongelofelijke wedstrijd gespeeld. Als hij stabiel blijft en zich blijft richten op wat hij moet doen om een betere speler te worden, dan kan hij alles bereiken wat hij maar wil.”

Sterling was dit seizoen in negen wedstrijden al zes keer trefzeker, terwijl hij in het eerste seizoen van Guardiola (2016/17) tien keer scoorde. Wat er volgens de Spaanse coach veranderd is? “Zijn hoofd. In het eerste seizoen was hij bang. Hij was veel aan het zoeken en wist niet aan wie hij de bal moest geven. Daar hebben we over gesproken en ik heb tegen hem gezegd dat hij moest proberen om te scoren. Nu zie je steeds meer dat hij zich richt op het doel. Hij is een stuk volwassener dan toen ik hem voor het eerst sprak op de club. Hij gelooft meer in zichzelf.”