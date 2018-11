Rob Jansen ziet uitzonderlijk talent: ‘Extreme speler bij wie het zou kunnen'

Matthijs de Ligt is al enige tijd een vaste waarde in de verdediging van Ajax en draagt inmiddels zelfs de aanvoerdersband bij de club uit Amsterdam. De negentienjarige stopper staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van diverse Europese grootmachten en is volgens Rob Jansen een uitzonderlijk talent.

Volgens de zaakwaarnemer van onder anderen Ronald Koeman en Phillip Cocu zou De Ligt als een van de weinige Eredivisie-spelers moeiteloos meekunnen op een hoger niveau. "De Ligt is wel een extreme speler bij wie het zou kunnen. Vanwege zijn fysiek, maar hij is ook zo stabiel, standvastig en kalm wanneer het misgaat. Dan staat hij weer op", is Jansen lovend in het programma Rondo van Ziggo Sport.

De naam van De Ligt wordt vrijwel wekelijks gelinkt aan de grootste clubs in Europa. Barcelona zou de verrichtingen van de Oranje-international nauwlettend in de gaten houden, maar ook vanuit Engeland en Duitsland is er belangstelling. Het Algemeen Dagblad taxeerde de waarde van De Ligt deze week op zestig miljoen euro, maar Jansen benadrukt dat het lastig is om een prijskaartje op te hangen aan de verdediger.

De belangenbehartiger legt uit dat eventuele transfersommen voor De Ligt en Ajax-teamgenoot Frenkie de Jong af zullen hangen van hun volgende werkgever. "Als De Ligt en Frenkie de Jong zouden beslissen dat zij niet kiezen voor de wereldtop maar een station daaronder, dan gaan we over andere bedragen praten. Dan is de vraag of Ajax meewerkt, maar ik denk dat ze moeten."