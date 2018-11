Bas Dost leidt met belangrijke goal comeback van Sporting Portugal in

Sporting Portugal heeft zondagavond met veel pijn en moeite weten te winnen op bezoek bij Santa Clara. De bezoekers stonden halverwege nog met 1-0 achter, maar door goals van Bas Dost en Marcos Acuña gingen de punten alsnog mee terug naar Lissabon. Door de overwinning komt Sporting Portugal op twintig punten, genoeg voor de tweede plaats op de ranglijst.

Na een onrustige week, waarin Sporting werd uitgeschakeld in het Portugese bekertoernooi en vrijdagavond trainer José Peseiro werd ontslaten, moest er zondagavond gevoetbald worden. Een overwinning was noodzakelijk om de aansluiting met de top te behouden. Na een halfuur spelen werden de bezoekers teruggedrongen en was het Osama Rashid die een prachtige pass in huis had. Hij bereikte de Portugese aanvaller Zé Manuel, die van dichtbij doelman Renan Ribeiro kansloos liet.

In de tweede helft zocht Sporting Portugal steeds meer de aanval en was het Dost die belangrijk was voor zijn ploeg. De Nederlander, die zijn rentree maakte na maandenlang blessureleed, werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en mocht een penalty nemen. Oog in oog met sluitpost Marco Rocha faalde hij niet en maakte hij zijn derde doelpunt van het seizoen: 1-1. Sporting had het niet makkelijk op bezoek bij Santa Clara, maar werd een handje geholpen door verdediger Patrick. De Braziliaan van de thuisploeg ging over de schreef en werd met rood van het veld gestuurd.

Het laatste halfuur speelde Sporting Portugal met een man meer en daar profiteerde het optimaal van. Met nog een kwartier op de klok maakte Marco Acuña de winnende. Bij de tweede paal kopte hij een hoge voorzet binnen: 1-2. Door de overwinning wordt de tweede plaats overgenomen van Sporting Braga. Met een overwinning op zak kan Sporting Portugal de zoektocht naar een nieuwe trainer vervolgen. Vitesse-trainer Leonid Slutsky werd genoemd in de Portugese media, maar hij gaf zondag aan dat daar niets van klopte. Volgens A Bola is Marcel Keizer de grootste kandidaat.