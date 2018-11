Opta Team van de Week: Ajax hofleverancier na sobere zege

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax won met 2-0 van Willem II en is met vier spelers hofleverancier. Verder levert FC Groningen, dat vrijdag met 2-4 zegevierde over Excelsior, twee spelers af.

Doelman: David Jensen (FC Utrecht), statistiek: vijf reddingen - Utrecht wist voor het eerst sinds augustus 2017 in twee opeenvolgende Eredivisiewedstrijden de nul te houden.

Rechtsback: Noussair Mazraoui (Ajax), statistiek: negen balheroveringen - Mazraoui creëerde drie kansen tegen Willem II, een gedeeld persoonlijk record in een Eredivisiewedstrijd.

Centrale verdediger: Ron Vlaar (AZ), statistiek: elf balheroveringen - AZ hield voor het eerst sinds 26 augustus (toen 0-0 tegen Vitesse) de nul in een competitiewedstrijd.

Centrale verdediger: Daley Blind (Ajax), statistiek: tien tackles - Blind won veertien van de zestien duels die hij aanging tegen Willem II, als basisspeler van Ajax won hij nog nooit eerder zoveel duels in een Eredivisiewedstrijd.

Linksback: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: vier gecreëerde kansen - Tagliafico creëerde van alle spelers tijdens Ajax - Willem II de meeste kansen (vier).

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: 101 balcontacten - De Jong had voor de vierde keer dit Eredivisieseizoen minimaal honderd balcontacten in een Eredivisiewedstrijd, alleen Ziyech deed dit vaker (vijf keer).

Middenveld: Ritsu Doan (FC Groningen), statistiek: vier schoten op doel - Doan noteerde evenveel schoten op doel als al zijn ploeggenoten bij elkaar tegen Excelsior (vier).

Middenveld: Reuven Niemeijer (FC Emmen), statistiek: vier schoten - Niemeijer was voor het eerst sinds 3 februari 2018 trefzeker in de Eredivisie (toen voor Heracles tegen ADO).

Aanval: Mateo Cassierra (FC Groningen), statistiek: vier schoten, twee gecreëerde kansen - Cassierra maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 4 maart, toen namens Ajax tegen Vitesse.

Aanval: Finn Stokkers (Fortuna Sittard), statistiek: één schot, één doelpunt - Stokkers maakte zijn tweede doelpunt in zijn 52e speelminuut in de Eredivisie.

Aanval: Arbër Zeneli (SC Heerenveen), statistiek: 90% passnauwkeurigheid (twintig passes) - Zeneli scoorde voor het eerst met een directe vrije trap in de Eredivisie (zestien goals).