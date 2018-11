Klaassen terug op aarde met Werder Bremen; Boëtius speelt negentig minuten

Werder Bremen staat weer met beide benen op de grond. De werkgever van onder anderen Davy Klaassen was enkele weken geleden nog de trotse nummer twee van de Bundesliga, maar zondagavond volgde op bezoek bij laagvlieger FSV Mainz de tweede competitienederlaag op rij: 2-1. Daardoor is Werder op de ranglijst nu terug te vinden op een zesde plaats.

In de Opel Arena moesten Klaassen en consorten al na 25 minuten voetballen in de achtervolging. Een poging van afstand van Daniel Brosinsk leek geen gevaar op te leveren, maar doordat het schot van de verdediger teamgenoot Jean-Philippe Mateta raakte, was doelman Jiri Pavlenka kansloos. Werder speelde een zeer matige eerste helft en mocht van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder verdere kleerscheuren.

Kort na de onderbreking moest de formatie van coach Florian Kohfeldt alsnog voor een tweede maal vissen. Jean-Philippe Gbamin trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en verschalkte Pavlenka vervolgens met een fraaie uithaal van afstand. Via Claudio Pizarro deed Werder een kwartier voor tijd nog wel wat terug, maar een gelijkmaker zat er uiteindelijk niet meer in voor de bezoekers. Voormalig Feyenoorder Jean-Paul Boëtius speelde namens Mainz de gehele wedstrijd.