‘Superslecht, wij moeten onszelf echt afvragen wat we hebben gedaan’

PEC Zwolle beleefde zondag opnieuw een teleurstellende middag. Het elftal van trainer John van 't Schip ging hard onderuit op bezoek bij Fortuna Sittard (3-0) en wacht zodoende al drie duels op een zege in de Eredivisie. Na afloop van de wedstrijd in Limburg vielen er harde woorden in het kamp van PEC, dat inmiddels is afgezakt naar een dertiende plaats.

"Wij waren absoluut niet agressief, op alle vlakken was het te weinig. Het was gewoon dramatisch van onze kant", zo liet spits Mike van Duinen optekenen voor de camera van FOX Sports. "Het begin was slap, zij zaten erbovenop. Wat wíj voor ogen hebben, voerden zíj uit. We kwamen niet onder de druk uit, en als we wél de tijd hadden, leverden we die veel te makkelijk in."

Finn Stokkers opende al na drie minuten de score met een schot van afstand, waarna Mark Diemers de score in het laatste kwart van de wedstrijd verder opvoerden met twee benutte strafschoppen. Van Duinen heeft geen goed woord over voor het optreden van PEC. "Het was superslecht. Wij moeten onszelf echt afvragen wat we hier vandaag hebben gedaan", is de aanvaller hard in zijn oordeel.

"Waar het fout ging? Op voetballend gebied, qua agressiviteit, mentaal: we zijn volledig afgetroefd", wordt Van Duinen aangevuld door Van ’t Schip. "Fortuna heeft dik verdiend gewonnen, onze keuzes waren vanaf het begin niet goed. We kwamen nooit in ons spel. Als het niet loopt, dan moet je in mentaal opzicht opstaan, maar ook dát hebben we vandaag dus niet gedaan. Dan mis je alle ingrediënten om in de wedstrijd te komen."