Chelsea trekt stadsderby pas na inbrengen Hazard naar zich toe

Chelsea is in de Premier League opgeklommen naar de tweede plaats. De formatie van manager Maurizio Sarri had het zondag op eigen veld niet eenvoudig tegen Crystal Palace, maar trok de Londense derby nadat sterspeler Eden Hazard was ingebracht toch nog naar zich toe: 3-1. Álvaro Morata was met twee treffers van grote waarde voor The Blues, terwijl ook Pedro deelde in de doelpuntenproductie. Chelsea is Liverpool op doelsaldo gepasseerd op de ranglijst en heeft nu 27 punten uit 11 competitieduels, 2 minder dan koploper Manchester City.

Chelsea had na het puntverlies van Liverpool eerder dit weekeinde op bezoek bij Arsenal (1-1) een uitgelezen mogelijkheid om de tweede plaats over te nemen van The Reds, maar de ploeg startte tegen Crystal Palace wel zonder Hazard. De Belgische superster kreeg rust en begon zodoende op de reservebank. De afwezigheid van Hazard kwam het spel van Chelsea in de eerste helft niet ten goede. Het elftal van Sarri was zoekende en kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

Toch nam Chelsea na ruim een halfuur voetballen de leiding. Pedro wist Morata te bereiken in de doelmond van Crystal Palace, waarna de centrumspits zichzelf met zijn aanname direct ruimte verschafte voor een doeltreffend schot: 1-0. Het betekende voor Morata zijn vierde doelpunt in tien competitieduels dit seizoen. Via Willian dacht Chelsea zijn voordelige marge daarna vrijwel onmiddellijk te verdubbelen, maar de treffer van de Braziliaan werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt basisspeler was en Jaïro Riedewald negentig minuten op de bank zat, kwam er in aanvallend opzicht nauwelijks aan te pas, maar wist de stand kort na rust wel gelijk te trekken. Andros Townsend werd de diepte ingestuurd door James McArthur, waarna de rappe Engelsman oog in oog met Kepa Arrizabalaga koelbloedig afrondde. Chelsea was de draad na de gelijkmaker even kwijt, waardoor Sarri zich na 64 minuten genoodzaakt voelde Hazard alsnog in te brengen. De Belg kwam voor Willian en was amper een minuut na zijn invalbeurt al van grote waarde voor zijn ploeg.

Een vrije trap van Hazard belandde met enig fortuin bij Morata, die vervolgens uit een lastige hoek verwoestend uithaalde voor de 2-1. Chelsea stelde de zege kort erna definitief veilig: Pedro ontsnapte in het strafschopgebied van Crystal Palace aan de aandacht van Van Aanholt en liep de bal vervolgens op aangeven van Marcos Alonso voorbij doelman Wayne Hennessey. Chelsea speelde de wedstrijd daarna professioneel uit en beleefde zo een goede generale repetitie voor het Europa League-duel van aankomende donderdag met BATE Borisov.