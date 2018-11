Stand Eredivisie na speelronde 11: FC Utrecht vindt aansluiting met subtop

PSV is ook na speelronde elf nog altijd foutloos in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond met 1-0 van Vitesse, waardoor de voorsprong op achtervolger Ajax, dat zelf met 2-0 zegevierde over Willem II, vijf punten blijft. Feyenoord kwam dit weekeinde slechts kort in actie, doordat de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo vanwege lichtuitval in De Kuip vrijwel direct na het startsignaal werd gestaakt. FC Utrecht heeft door de zege op ADO Den Haag de aansluiting gevonden met de subtop, terwijl onderin FC Groningen en NAC Breda belangrijke zeges boekten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 11 11 0 0 35 33 2 Ajax 11 9 1 1 26 28 3 Feyenoord 10 6 2 2 7 20 4 Heracles Almelo 11 6 2 3 3 20 5 FC Utrecht 11 5 3 3 2 18 6 VVV-Venlo 10 4 3 3 1 15 7 AZ 11 4 3 4 3 15 8 Vitesse 11 4 3 4 3 15 9 sc Heerenveen 11 3 5 3 -1 14 10 Fortuna Sittard 11 3 4 4 0 13 11 Excelsior 11 3 3 5 -7 12 12 ADO Den Haag 11 3 3 5 -10 12 13 PEC Zwolle 11 3 2 6 -8 11 14 Willem II 11 2 4 5 -4 10 15 De Graafschap 11 3 1 7 -11 10 16 FC Emmen 11 2 4 5 -14 10 17 NAC Breda 11 2 2 7 -12 8 18 FC Groningen 11 2 1 8 -13 7