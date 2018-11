Man City veegt Southampton van de mat na eigen doelpunt van Hoedt

Manchester City heeft de eerste plaats in de Premier League overgenomen van Liverpool. De regerend kampioen stond zondag na achttien minuten met 3-0 voor tegen Southampton en won uiteindelijk met 6-1. Bij the Saints deed Wesley Hoedt negentig minuten mee en de verdediger maakte een eigen doelpunt.

Manchester City was gauw klaar met Southampton. Na vijf minuten werd de score reeds geopend in het Etihad Stadium: Hoedt wilde Raheem Sterling het scoren beletten en duwde een voorzet van Leroy Sané per ongeluk in zijn doel. Na elf minuten werd het 2-0: Sterling denderde het strafschopgebied binnen, trok de bal terug en Sergio Agüero had hem voor het intikken. De Argentijn maakte zijn 150e Premier League-doelpunt in 217 wedstrijden; enkel Alan Shearer had voor dit aantal treffers minder duels nodig (212).

Na achttien minuten werd het 3-0: na een aanval over meerdere schijven knalde David Silva een afvallende bal in het dak van het doel. Manchester City haalde hierna de voet van het gaspedaal en dus kon Southampton wat terugdoen. Na een overtreding van Ederson op Danny Ings ging de spits zelf achter de bal en stuurde hij Ederson de andere hoek op: 3-1. De gastheer bleef het duel hoe dan ook controleren en nadat Agüero een kans had gemist, was het Sterling die er in de blessuretijd 4-1 van maakte.

In de tweede helft liep het team van Josep Guardiola verder weg van de tegenstander. Sterling schoot na een schitterende en vlotte aanval laag raak voor de 5-1 en in de slotfase ontving Leroy Sané de bal van Sterling, om vervolgens naar zijn linker te kappen en de hoek te vinden. Sané was al eerder dicht bij een treffer geweest, maar toen raakte hij de paal. Manchester City heeft door de overwinning twee punten meer dan Liverpool, maar Chelsea kan later op de avond net als Liverpool op 27 punten terechtkomen.