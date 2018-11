Grote teleurstelling in De Kuip: ‘Het publiek is de grootste verliezer’

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo werd zondagmiddag definitief gestaakt, nadat de lichtmasten in De Kuip vrijwel direct na het startsignaal uitvielen. Ofschoon er met man en macht werd gewerkt aan een oplossing, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis het duel omstreeks 17.15 uur toch te staken. Giovanni van Bronchorst baalt van de situatie.

De Feyenoord-trainer hoopte zich met zijn manschappen te revancheren voor de 3-0 nederlaag van vorige week op bezoek bij aartsrivaal Ajax. "Je werkt toe naar een wedstrijd en je maakt je klaar voor het moment dat je kan starten. Dat gebeurt ook maar na een paar minuten is het klaar", laat hij teleurgesteld optekenen voor de camera van FOX Sports.

Nadat beide teams naar binnen waren gedirigeerd door Nijhuis, bestond nog wel even de hoop dat het duel na een korte onderbreking alsnog hervat zou kunnen worden. "Het was de vraag of we wel of niet verder moesten spelen. Het was al schemerig, het zou snel donker worden. Dat was dus geen optie", vervolgt Van Bronckhorst. "Het publiek is de grootste verliezer van deze wedstrijd. Zij zijn weer in grote getale naar het stadion gekomen. Ze wisten niets toen het licht uitviel in een vol en donker stadion."

"Het is gewoon vervelend", wordt Van Bronckhorst aangevuld door VVV-coach Maurice Steijn. "De jongens balen ook in de kleedkamer. Het is nu maar afwachten wanneer je weer moet spelen. Je hebt het niet in de hand. Het mag van mij ook morgen." Een nieuwe speeldatum is voorlopig nog niet vastgesteld door de KNVB.