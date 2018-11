Keeper blundert vreselijk bij ADO: ‘Dit is een zwarte dag voor mij’

FC Utrecht boekte zondag een 3-0 overwinning op ADO Den Haag en die zege werd ingeleid door een blunder van Indy Groothuizen. De keeper gaf de thuisploeg de 1-0 cadeau door de bal na een terugspeelpass niet onder controle te krijgen. Cyriel Dessers profiteerde van een misser.

Groothuizen sprak na afloop bij FOX Sports van ‘een zwarte dag’: “Maar ik moet een grote jongen zijn. Ook dit hoort erbij. Ik ren erachteraan, ik voelde Dessers niet echt aankomen. Ik kan nu ook niet echt uitleggen wat er precies gebeurde. Het is gewoon zuur. Dit overkomt mij eigenlijk nooit.”

“Ik ben dit seizoen te vaak betrokken bij tegengoals. Dat heeft ons punten gekost”, is Groothuizen zelfkritisch. “Verschrikkelijk zuur. Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is. Het gebeurt wekelijks dat we ons zelf tekort doen door individuele fouten. Daar ben ik te vaak bij betrokken.”

ADO staat door de overwinning met twaalf punten op de twaalfde plaats en staat slechts twee punten boven de degradatiestreep in de Eredivisie. De 22-jarige Groothuizen deed dit seizoen in alle competitieduels mee en kreeg 34 doelpunten om de oren. Hij keepte eerder voor Ajax en FC Nordsjaelland.