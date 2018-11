Nijhuis staakt Feyenoord-VVV: ‘De trainers balen natuurlijk’

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo gaat zondag niet door. Bas Nijhuis heeft besloten om het duel, dat om 16.45 uur zou beginnen in De Kuip, te staken. Vlak na de aftrap vielen de lichtmasten uit en die heeft men niet meer aan de praat kunnen krijgen.

“We hebben gewacht, iets langer dan normaal. Zij kunnen niet met de oplossing komen, dus daarom moeten we de wedstrijd staken”, aldus de scheidsrechter voor de camera van FOX Sports. “Het wordt donkerder. We hebben gezegd: als er een oplossing is, dan wachten we.”

“Maar het probleem is niet gevonden, dus we moeten de wedstrijd staken. De trainers balen natuurlijk. Ze wilden het liefst langer wachten”, aldus Nijhuis. De supporters werden meteen verzocht om naar huis te gaan, al kwamen de spelers van Feyenoord nog wel een het veld op om het publiek te bedanken voor hun komst.

"Dit is de grootste nachtmerrie voor een stadiondirecteur dat zoiets gebeurt", aldus Jan van Merwijk van Feyenoord. "Heel vervelend voor de mensen. We hebben het probleem gelokaliseerd. We kijken er morgen naar. Het zat niet in de stroomtoevoer. Maar het heeft met de schakeling, de sturing om de verlichting aan en uit te krijgen, te maken."