PSV moet dinsdag oppassen voor man met beste doelpuntenmoyenne ooit

PSV hoopt dinsdagavond op bezoek Tottenham Hotspur zijn laatste strohalm te grijpen in de Champions League. De koploper van de Eredivisie pakte twee weken geleden voor eigen publiek tegen de Engelse topclub het eerste punt dit seizoen in de groepsfase (2-2). Opta blikt vooruit op de wedstrijd op Wembley, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O De laatste keer dat Tottenham PSV ontving in Europees verband was in maart 2008 in de toenmalige UEFA Cup, toen PSV dankzij een doelpunt van Jefferson Farfán met 0-1 won op White Hart Lane.

O Die zege van PSV op Tottenham geldt nog altijd als de laatste zege van de Eindhovenaren op Engelse bodem. Sindsdien werd verloren bij Liverpool (1-3 in oktober 2008) en geremiseerd tegen Manchester United (0-0 in november 2015)

O Van alle spelers die minimaal tien wedstrijden speelden in de Champions League, kan Tottenham-aanvaller Harry Kane het beste doelpuntenmoyenne overleggen (elf doelpunten in dertien duels, gemiddelde van 0.85 per wedstrijd).

O Tottenham kwam niet tot winst in zijn vijf laatste Champions League-wedstrijden (twee remises, drie nederlagen). Nooit eerder bleven de Londenaren langer zonder zege in Europa.

O PSV kwam niet tot winst in zijn elf laatste Champions League-duels (vijf remises, zes nederlagen), sinds de 2-1 zege op CSKA Moskou in december 2015.

O Alleen Crvena Zvedva (75) incasseerde dit seizoen meer schoten in de Champions League dan PSV (69). De ploeg van trainer Mark van Bommel incasseerde in elk van zijn groepsduels minimaal twintig schoten.

O Van de vijf Engelse teams die in het verleden maximaal één punt overhielden aan de eerste drie groepsduels van de Champions League, bereiken er drie alsnog de volgende ronde: Newcastle United in het seizoen 2002/03, Arsenal in 2003/04 en Liverpool in 2007/08.

O PSV is dinsdagavond de eerste Nederlandse ploeg op Wembley sinds juni 1971, toen Ajax in de finale van de Europa Cup I met 2-0 zegevierde over Panathinaikos.

O De laatste tien groepswedstrijden van Tottenham op eigen veld in de Champions League leverden geen enkele remise op. The Spurs wonnen zevenmaal en verloren drie keer.

O Mocht PSV erin slagen Tottenham te verslaan, dan betekent het de tweede uitzege van de Eindhovenaren op de Londenaren in Europees verband. De enige Engelse ploeg die op eigen veld vaker dan één keer verloor van PSV, is Leeds United.