Lichtmasten in De Kuip vallen uit: Feyenoord en VVV weer naar binnen

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo gaat waarschijnlijk later van start. De lichtmasten van De Kuip zijn uitgevallen en het is daardoor te donker om te voetballen. Scheidsrechter Bas Nijhuis is daarom met de spelers weer naar binnen gegaan.

"Ze zijn nu aan het kijken waar de storing zit. Ze zijn er druk mee bezig", aldus Nijhuis bij FOX Sports. "Het duurt even tot alle lampen weer aan zijn. Ik heb gezegd: als het snel gebeurt, dan kunnen we blijven staan, maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om naar binnen te gaan. Ze zijn nu bezig. Dit kan een kleine tien minuten duren." Het aanvankelijke aanvangstijdstip was 16.45 uur.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Tot die tijd zoeken de spelers de kleedkamer weer op...#feyvvv pic.twitter.com/28Mkq2n0Iv — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 4 november 2018