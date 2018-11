Go Ahead is koppositie kwijt; NEC toont veel veerkracht

Go Ahead Eagles heeft nagelaten om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van Sparta Rotterdam. De club uit Deventer had eigenlijk aan een punt genoeg tegen Telstar, maar ging met 2-1 onderuit. NEC vocht zich tegen Jong AZ terug van een achterstand en won met 3-1.

Telstar - Go Ahead Eagles 2-1

Go Ahead had veruit het meeste balbezit, maar Telstar toonde zich in het eerste kwart gevaarlijk op de counter. Kowet ontbeerde creativiteit om een opening te vinden. In de tweede helft was Thomas Verheydt dicht bij een doelpunt: zijn kopbal uit een hoekschop werd voor de lijn weggehaald. Later mikte Richard van der Venne net naast. Na 67 minuten viel plots de 1-0: Kyle Scott frommelde de bal van dichtbij binnen. Go Ahead kwam via een kopbal van Verheydt op gelijke hoogte, maar Melle Springer bezorgde Telstar het volle pond.

NEC - Jong AZ 3-1

Na een rustige beginfase kreeg NEC opeens een handvol mogelijkheden; zo schoot Joey van den Berg tegen de lat. Later mikte Sven Braken in kansrijke positie in het zijnet. Jong AZ werd na 26 minuten voor het eerst gevaarlijk toen Ferdy Druijf over kopte, maar drie minuten later was het wel raak voor de bezoekers uit Alkmaar: Vince Gino Dekker werkte uit een lage voorzet binnen. Jack de Gier greep na 53 minuten in en bracht Anass Achahbar binnen de lijnen voor Kevin Jansen. Hij hoopte hiermee aanvallend wat af te kunnen dwingen.

De invaller kreeg direct twee schietkansen, maar Jasper Schendelaar liet zich niet passeren. Na 59 minuten was het wel raak: na een hoekschop bleef de bal in de zestien hangen en Rens van Eijden kon profiteren. Jong AZ kwam maar moeilijk onder de druk vandaan en NEC stelde de overwinning veilig. Tom Overtoom schoot via paal en doelman Schendelaar, waarna Paulo Sabak met zijn eerste voor NEC het duel in het slot gooide voor de 3-1.