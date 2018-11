Doelwit Ajax ‘niet beter’ dan Wöber: ‘Misschien valt hij een beetje uit de toon’

Lisandro Magállan werd in het verleden veelvuldig gelinkt met een transfer naar Ajax, maar de verdediger is nog altijd actief bij Boca Juniors. David Endt is van mening dat de club van trainer Erik ten Hag geen poging meer moet ondernemen om de Argentijn, die eerder al werd gekeurd in Amsterdam, naar de Eredivisie te halen.

"Hij is een heel degelijke verdediger, waarvan ik denk: bij Ajax zou hij misschien een beetje uit de toon vallen", stelt de voormalig teammanager van Ajax zondag bij De Tafel van Kees bij FOX Sports. "Hij heeft niet het creatieve vermogen en heeft over het algemeen geen goede inspeelpass, maar verdedigend is hij héél solide, een heel betrouwbare factor."

Endt, die stelt dat Magállan 'een sterke jongen' is, heeft niet het gevoel dat de stopper veel toe kan voegen bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Op de vraag of Magallán veel beter is dan bijvoorbeeld Maximilian Wöber, antwoordt Endt helder: "Nee, dat gevoel heb ik niet." De 25-jarige Magallán ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij Boca Juniors.