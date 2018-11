Ajax hoopt dramatische reeks op vreemde bodem woensdag te doorbreken

Ajax kan woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Benfica een reuzenstap zetten richting de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers wonnen twee weken geleden met 1-0 van de Portugese topclub, maar zijn in het hoofdtoernooi van de Champions League op vreemde bodem al ruim zeven jaar zonder overwinning. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in het Estádio da Luz, woensdag vanaf 21.00 uur.

O Ajax is ongeslagen in zijn vijf laatste officiële duels met Benfica. De Amsterdammers wonnen viermaal en speelden één keer gelijk.

O Benfica kwam niet tot scoren in zijn vier laatste officiële duels met Ajax. José Torres was in februari 1969 de laatste speler van de Portugezen die wist te scoren in een officiële wedstrijd tegen Ajax.

O Noussair Mazraoui maakte twee weken geleden toen beide teams elkaar in de Johan Cruijff ArenA troffen na 91 minuten en 52 seconden het enige doelpunt van de wedstrijd. De laatste keer dat Ajax later toesloeg in een Champions League-wedstrijd was in oktober 2013, toen Lasse Schöne na 93 minuten en 31 seconden scoorde tegen Celtic.

O Ajax heeft dit seizoen in drie groepsduels al meer punten verzameld in de Champions League (zeven) dan dat het bij zijn laatste deelname aan het miljardenbal in de gehele groepsfase deed, in het seizoen 2014/15 (vijf).

O Benfica verzamelde slechts vier punten in zijn elf laatste groepsduels in de Champions League (één zege, één remise en negen nederlagen). De enige overwinning kwam op de tweede speeldag van dit seizoen tot stand tegen AEK Athene (2-3).

O Ajax kwam niet tot winst in zijn elf laatste Champions League-duels op vreemde bodem (vijf remises, zes nederlagen), sinds een 0-2 overwinning bij Dinamo Zagreb in oktober 2011.

O Benfica kwam niet tot scoren in zeven van zijn acht laatste groepsduels in de Champions League en maakte in die reeks slechts drie doelpunten. Het moest zelf zeventien keer vissen in die acht wedstrijden.

O Benfica incasseerde twee weken geleden tegen Ajax tien schoten op doel, het hoogste aantal van de Portugese grootmacht in de Champions League sinds de wedstrijd in oktober 2014 tegen Bayer Leverkusen (eveneens tien).

O Benfica verloor zijn vier laatste Champions League-wedstrijden op eigen veld. In de zeventien thuisduels daarvoor leed het slechts drie nederlagen (tien zeges, vier remises).

O De enige keer dat een Nederlandse ploeg in Europees verband won op bezoek bij een Portugese club was in februari 1969, toen Ajax met 1-3 zegevierde over Benfica. De elf daaropvolgende ontmoetingen met Portugese clubs buiten Nederland, leverden drie remises en acht nederlagen op.