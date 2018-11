Advocaat dankt blunderende keeper en blijft winnen met FC Utrecht

Het lijkt erop dat het Dick Advocaat lukt om FC Utrecht naar zijn hand te zetten. Sinds zijn komst werd er enkel verloren van Feyenoord (1-0) en zondag werd ADO Den Haag aan de zegekar gebonden: 3-0. De Domstedelingen staan nu met achttien punten op de vijfde plaats en nemen die positie over van AZ.

Indy Groothuizen mocht zich de 1-0 aanrekenen. De doelman verkeek zich op een terugspeelbal van Dion Malone, liet de bal tegen de paal ketsen en in de rebound kon Cyriel Dessers de bal binnen prikken: 1-0. De spits maakte zijn eerste van het seizoen in de Eredivisie. FC Utrecht nam deze voorsprong mee de kleedkamer in, maar goed was het spel van het team van Advocaat niet. Veel verder dan een schietkans voor Tannane, die naast werd getikt door Groothuizen, kwam de gastheer ook niet meer.

Het ADO van Fons Groenendijk had ongeveer evenveel balbezit en was na een klein half uur dicht bij de gelijkmaker in De Galgenwaard: Lex Immers haalde na een lage voorzet van Abdenasser El Khayati de trekker over, maar stuitte op David Jensen. In het vervolg kreeg onder anderen Elson Hooi een mogelijkheid, maar hij mikte ruim over. In het tweede bedrijf kwam het eerste gevaar van ADO: Sheraldo Becker kreeg vrij baan, maar Tomas Necid kon zijn voet niet tegen de harde voorzet zetten.

Becker raakte hierbij geblesseerd en moest zich na 52 minuten laten vervangen door Thijmen Goppel. Beide partijen wisten het publiek hierna nauwelijks te vermaken, maar halverwege de tweede helft werd het uit het niets wel 2-0. Willem Janssen gaf de bal na een hoekschop het laatste zetje, na terugleggen van Timo Letschert. Groenendijk greep in en voerde een dubbele wissel door: Shaquille Pinas en Erik Falkenburg kwamen binnen de lijnen en Tom Beugelsdijk en Hooi werden geslachtofferd.

ADO slaagde er echter niet in om het nog spannend te maken in de Domstad. Nadat Urby Emanuelson een goede schietkans had gekregen en over en naast mikte, was het Joris van Overeem die de wedstrijd besliste. De middenvelder tikte de bal na een uitstekende actie van Gyrano Kerk in het doel: 3-0. ADO had in de laatste tien minuten nog wel een eretreffer kunnen maken, ware het niet dat Jensen een uitstekende reflex in huis had op een schot van Tomas Necid. ADO staat door de nederlaag met twaalf punten twaalfde.