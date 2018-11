Bulthuis laat emoties de vrije loop na ‘schande’: ‘Die mentaliteit is er niet’

SC Heerenveen leek zondagmiddag tegen FC Emmen op weg naar de eerste thuiszege van het seizoen in de Eredivisie, maar de Friezen incasseerden in de slotfase alsnog een doelpunt, gemaakt door Reuven Niemeijer (1-1). Dave Bulthuis steekt zijn frustraties na afloop van de remise niet onder stoelen of banken.

"Ik zit nu nog in de emotionele fase, maar we hebben nog zoveel te leren op het vlak van negentig minuten gas geven”, steekt de 28-jarige centrale verdediger van Heerenveen van wal in een interview met FOX Sports. “Na die 1-0 denken we weer van: we gaan achterover leunen. En dan wordt er weer op vijftig procent gevoetbald.”

“Er zijn jongens die de stap naar het buitenland willen maken, maar daar wordt veel meer gevraagd dan alleen maar 45 minuten gas geven. Deze wedstrijd moet je gewoon over de streep trekken”, aldus Bulthuis, die stelt dat de thuisploeg genoeg kansen heeft gehad om het karwei af te maken. “Het is gewoon schandalig”, vervolgt de aanvoerder.

“In plaats van dat we op jacht willen gaan naar die 2-0 en de wedstrijd willen beslissen... Ik vind niet dat die mentaliteit in de groep zit en ik vind dat we die maar er gewoon moeten instampen”, concludeert Bulthuis. De Friese club bezet na elf wedstrijden met veertien punten de negende plek in de Eredivisie. FC Emmen staat met tien punten op de zestiende positie.