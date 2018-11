Klopp lacht om revolutionair plan: ‘Leuk idee, het betekent veel meer geld’

Via Football Leaks kwam recent naar buiten dat de Europese elite aan een realisatie van een zogenoemde Super League bezig zijn. In deze competitie, die in 2021 zou starten, moeten de zestien grootste clubs van Europa de degens met elkaar gaan kruisen. Jürgen Klopp, manager van het Liverpool dat een van de desbetreffende clubs zou zijn, weet weinig over het nieuwe project.

“Het klinkt als een leuk idee, want het betekent minder wedstrijden en veel meer geld”, lacht de Duitser in gesprek met verschillende Engelse media, geciteerd door The Guardian. “Ik ben helemaal tevreden met hoe het competitievoetbal momenteel verloopt. Het is ook nog een idee dat niet direct in de praktijk wordt gebracht", benadrukt Klopp.

“Ik weet niet eens zeker of iemand van ons er over gesproken heeft, om eerlijk te zijn. Het klinkt net als al die andere geweldige ideeën van de FIFA of UEFA. Die doen het (doorvoeren, red.) vaak direct, ze vragen het niet aan de clubs. En dan krijg je van: ow, ok, we hebben twintig wedstrijden meer, maar niet meer geld”, besluit Klopp.

De gesprekken over een Super League zouden vanaf 2016 in het geheim zijn gevoerd, met Michael Gerlinger, juridisch directeur van Bayern München, als initiatiefnemer. Met de Super League willen de deelnemende clubs 'meer wedstrijden spelen die ertoe doen', waardoor de financiële verschillen met de rest van Europa groter dan ooit zullen worden.