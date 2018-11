Zondag, 4 November 2018

Barça meldt zich in januari voor 'koopje' David Luiz

Sunderland dreigt Bali Mumba op korte termijn te gaan verliezen. Chelsea en Manchester City strijden om de jonge middenvelder, die voor een bedrag van drie miljoen euro op te halen is bij the Black Cats. (The Sun)

In januari gaat Everton een beslissing nemen over de toekomst van André Gomes en Kurt Zouma. The Toffees hebben hen dit seizoen gehuurd van Barcelona en Chelsea. (Diverse Engelse media)

Barcelona heeft het voorzien op David Luiz. Het contract van de verdediger van Chelsea loopt komende zomer af en de Spaanse topclub wil daar in januari van profiteren door hem goedkoop te halen. (Daily Express)

Kemar Roofe weigert vooralsnog zijn contract te verlengen bij Leeds United. Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace en Southampton houden de situatie van de spits in de gaten. (Daily Mail)

Middlesbrough is in gesprek met Everton. Eerstgenoemde Engelse club wil graag middenvelder Muhamed Besic, die nu wordt gehuurd, definitief overnemen van the Toffees. (Daily Mirror)