Suárez de hemel in geprezen: ‘Ik dacht toen: wow, wat een geweldige gast!’

Luis Suárez was zaterdag heel belangrijk voor Barcelona door twee keer te scoren in het competitieduel met Rayo Vallecano (2-3). De 31-jarige aanvaller zei vorige week te begrijpen dat de Catalaanse grootmacht zich oriënteert op de transfermarkt voor een eventuele vervanger, maar Joan Gaspart ziet de Uruguayaan nog jarenlang schitteren voor Barcelona.

De voormalig president van de Spaanse topclub is lyrisch over Suárez, die bij de 5-1 overwinning tegen Real Madrid ook al drie keer het net vond. “Ik vind het mooi wat Suárez onlangs zei over de zoektocht van Barcelona. Hij is een geweldige voetballer en een sensationeel persoon”, zegt Gaspart in een interview met Goal.

“Spelers zijn meestal egoïstisch", vervolgt Gaspart. "Ze denken meestal dat zij op de eerste plek komen. Als ze in de loop der jaren dan achteruit gaan, denken ze meestal dat het niet hun probleem is. Ik hoorde het hem zeggen en dacht: wow, wat een geweldige gast! Als ik president zou zijn, gaf ik hem nog eens vijf jaar bij een nieuw contract.”

Suárez ruilde in de zomer van 2014 Liverpool in voor Barcelona. Tot op heden kwam de aanvaller tot 213 wedstrijden voor de grootmacht uit Spanje, met 161 doelpunten en 88 assists als resultaat. De 104-voudig international, die eind januari de leeftijd van 32 jaar bereikt, ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in het Camp Nou.