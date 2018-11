Henry kan degradatiezorgen bij ‘gekraakt’ Monaco nog niet wegnemen

Thierry Henry werd onlangs aangesteld als trainer van het dolende AS Monaco, maar wist de boel vooralsnog niet op de rit te krijgen bij de Monegasken. Onder zijn bewind werd er nog geen enkele keer gewonnen en ook het uitduel met Stade Reims ging zaterdag verloren: 1-0. Henry gelooft dat de weg omhoog binnen afzienbare tijd kan worden gevonden.

“We voetbalden niet, we creëerden geen kansen, we verloren veel duels. We speelden een helft met elf tegen tien, maar we hebben daar niet van geprofiteerd. Dit was geen tactisch falen, de wil was er gewoon niet. Reims won de duels. Als je geen duels kan winnen, kan je geen wedstrijden winnen. Dat is zo op elk niveau”, tekenen verschillende Franse media na de wedstrijd tegen Reims op uit de mond van Henry.

“Deze ploeg is mentaal gekraakt. We hadden een goede week achter de rug, maar deze wedstrijd was daar niet de reflectie van. Het belangrijkste is nu om het vertrouwen terug te vinden. De spelers zijn niet bevrijd. Maar er zijn nog 26 wedstrijden. Ik geloof dat er talent in deze groep zit, anders was ik niet naar hier gekomen. Ik geloof er nog in”, concludeert de Fransman. “Dit verlies is zorgwekkender dan de nederlaag tegen Strasbourg.”

Sinds zijn aantreden verloor AS Monaco van Strasbourg (2-1) en Stade Reims (1-0), terwijl er geremiseerd werd tegen Club Brugge (1-1) en Dijon (2-2). De Monegasken bezetten momenteel de voorlaatste plaats in de Ligue 1, met zeven punten uit twaalf wedstrijden. Na dit weekend zou AS Monaco zelfs hekkensluiter kunnen zijn, als Guingamp erin slaagt om punten te pakken tegen FC Nantes.