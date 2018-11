‘Ondanks dat, ben ik een Champions League-winnaar en dat verdient respect’

Xherdan Shaqiri maakte afgelopen zomer de overstap van het gedegradeerde Stoke City naar Liverpool. De Zwitserse vleugelaanvaller moet het in zijn eerste maanden in dienst van the Reds voornamelijk stellen met een plaats op de reservebank. In gesprek met de Daily Mirror stelt Shaqiri dat hij meer respect moet krijgen.

“De degradatie met Stoke City was een hele vervelende ervaring en ik hoop dat ze snel kunnen terugkeren in de Premier League. Ondanks dat, ben ik een Champions League-winnaar en dat verdient respect”, stelt Shaqiri. De vleugelaanvaller speelde voor FC Basel, Bayern München en Internazionale alvorens hij in Engeland terechtkwam. Met Bayern wist hij in 2013 beslag te leggen op de Champions League.

“Mensen moeten niet vergeten waar ik gespeeld heb, welke kwaliteiten ik heb en wat ik al heb bereikt. Ik speelde in München voor een van de grootste clubs ter wereld”, vervolgt de Zwitsers international. “Nu speel ik opnieuw bij een van de grootste clubs ter wereld. Ik voel geen druk door het Liverpool-shirt. Als terugkom in München, laten de fans zien dat ze nog steeds van me houden. Dat wil ik hier ook bereiken, waarom zou dat niet kunnen lukken?”

“Ik denk dat ik nu optimaal gewend ben en nader mijn beste vorm. Het is belangrijk om goed te spelen als je bij een nieuwe club komt, maar uiteraard ook om wedstrijden te winnen en dat doen we op dit moment. Het kost tijd om te begrijpen wat de manager precies wil. Ik krijg steeds meer minuten en voel dat ik beter word. Het is geweldig om terug te zijn in de Champions League, zeker na vorig seizoen met Stoke”, besluit Shaqiri.