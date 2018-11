‘Het Nederlandse voetbal is achterlijk en heeft een slechte reputatie’

Met Phillip Cocu sneuvelde er vorige week andermaal al snel een Nederlandse trainer in het buitenland. Vorig seizoen werden ook onder meer Frank de Boer, Andries Jonker en Peter Bosz al snel de laan uitgestuurd. De Britse journalist Simon Kuper is van mening dat het Nederlands voetbal er een stuk minder goed op staat dan voorheen.

“Het Nederlandse voetbal is achterlijk en heeft een slechte reputatie. Het is niet innovatief, het is traag en de spelers zijn minder ontwikkeld. Het is voetbal uit het jaar 2000”, laat hij er geen misverstand over bestaan in gesprek met de NOS. Kuper haalt het huwelijk tussen Frank de Boer en Crystal Palace aan als voorbeeld. “Toen hij bij Crystal Palace kwam, had hij het idee van: wij hebben het voetbal uitgevonden en ik ga de boel omgooien.”

“Maar je werkt toe naar een stijl die niet werkt. Balbezit, veel overspelen. En als dat dan niet lukt, heb je weinig krediet”, vervolgt de in Nederland opgegroeide Kuper. “Het Nederlandse voetbal is dom geworden. Het voordeel van Nederland was altijd dat het slimmer was dan de rest. Als je dat niet meer bent, ben je een normaal land geworden.”

Rob McDonald, oud-spits van onder meer FC Groningen en PSV, stelt dat de Nederlandse trainer voorbijgestreefd is door zijn Spaanse en Portugese collega’s. “Zij brengen passie en mentale weerbaarheid”, stelt de Brit. “Ze houden in het buitenland altijd vast aan hun eigen visie, maar ze moeten een beetje meespelen met het systeem. Ze zijn koppig en niet flexibel. Verander eens wat, doe eens wat, denk ik weleens.”